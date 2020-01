La rabbia e l’orgoglio. Di Maio smaschera i nemici interni e lascia per rilanciare il Movimento. Una scelta di responsabilità degna di un leader (Di giovedì 23 gennaio 2020) Uno sguardo rivolto al passato, l’impegno pensando al futuro, magari con molta più fiducia rispetto a quella che lo stesso Luigi Di Maio ha visto nel suo ultimo periodo di capo politico. In questo modo può essere sintetizzato l’attesissimo discorso di addio di Di Maio da capo politico del Movimento cinque stelle. Un discorso lungo, inframezzato da brevi pause di celata commozione e tanti, tanti applausi. Di Maio sale sul palco del Tempio di Adriano di Roma poco prima delle 18. È emozionato, per la prima volta non va a braccio: legge il discorso “che ho iniziato a scrivere un mese fa”. Alle 18.50 arriva l’annuncio ufficiale: “Mi dimetto da capo politico del Movimento 5 Stelle“. Prima, un intervento di un’ora in cui subito è entrato nel merito della questione, parlando del futuro del Movimento per parlare del suo presente: “Il mio lavoro è iniziato un anno fa, dopo la delusione delle ... lanotiziagiornale

