La donna che ha denunciato i presunti spacciatori a Salvini: «Io avrei citofonato come lui, quando uno ha ragione è giusto fare così» (Di giovedì 23 gennaio 2020) Non rinnega niente Anna Maria Biagini, la donna che, insieme ad alcuni agenti della polizia e una schiera di giornalisti, ha scortato due giorni fa Matteo Salvini fino al citofono di una famiglia alla periferia di Bologna, dove ha fatto pubblicamente nome e cognome del ragazzo presunto «tunisino e spacciatore». «Io avrei fatto la stessa cosa, avrei suonato al citofono come ha fatto Salvini, perché quando uno ha ragione è giusto fare così», dice in un’intervista a La Stampa. «E nessuno mi leva dalla testa che siano stati loro a rompermi i vetri della macchina». Il giorno dopo l’episodio, Biagini ha trovato la sua macchina danneggiata. Non è ancora stato chiarito chi ha compiuto il gesto. In merito alla modalità pubblica attraverso cui si è svolta la gogna mediatica, che ha provocato la protesta dei residenti, la donna ammette che l’idea non è stata certo sua. ... open.online

