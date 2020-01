La Campania è la regione con la più alta mortalità per tumori. E la qualità della vita c’entra eccome (Di giovedì 23 gennaio 2020) Molto scalpore ha destato in questi giorni l’ennesima “pernacchia”, per dirla alla napoletana, che è stata fatta da dati provenienti non già dai “negazionisti” istituzionali regionali, ma da asettiche banche dati europee e riportati dal Sole 24 Ore: essi classificano senza ombra di dubbio la Campania quale peggiore regione italiana per mortalità da cancro di individui di età inferiore a 65 anni (anno di riferimento 2015, laddove il registro tumori Asl 1 Napoli centro resta fermo al 2012). Siamo sempre gli ultimi a sapere qualcosa. Il dato di mortalità è un indice di esito, lo sappiamo bene tutti. L’incidenza, cioè il numero di nuovi casi/anno, resta un primato del nord, specie di zone che ormai si stanno avviando persino a cambiare nome per i disastri ambientali in atto e ampiamente sottovalutati, come per esempio Bresciernobyl, che già fu Brescia. La migliore qualità complessiva della ... ilfattoquotidiano

TutteLeNotizie : La Campania è la regione con la più alta mortalità per tumori. E la qualità della vita c… - andrea76652717 : RT @VincenzoDeLuca: Prima e dopo, canale Bottaro a Scafati. I lavori della Regione #Campania procedono spediti. Noi parliamo il linguaggio… - atestaltasempre : RT @MinutemanItaly: Il Presidente della Regione Campania, De Luca, fa schifo persino a quelli di Repubblica -