Indistruttibile il Samsung Galaxy S20 Ultra: svolta sui materiali quest’anno (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il 2020 in ambito smartphone sarà caratterizzato dal lancio sul mercato di diversi device di fascia alta, ma uno dei modelli più interessanti potrebbe essere il Samsung Galaxy S20 Ultra. Dopo aver esaminato le ultime indiscrezioni sui probabili prezzi di lancio per i modelli di questa famiglia, come avrete intuito tramite un nostro recente articolo, oggi 23 gennaio credo sia importante soffermarsi su altri aspetti che potrebbero aiutare il produttore a fare la differenza nei prossimi mesi. Il materiale che renderà Indistruttibile il Samsung Galaxy S20 Ultra Secondo quanto riportato da Sammobile questo giovedì, infatti, il Samsung Galaxy S20 Ultra potrebbe avere un importante elemento in comune con l' iPhone XS Max di Apple, visto che la mela morsicata ha deciso di passare all'acciaio inossidabile con il suo top di gamma. L'anno scorso Samsung aveva menzionato l'acciaio ... optimaitalia

