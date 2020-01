In trasferta a Taranto lanciando bottiglie alle persone, Daspo a 66 tifosi della Nocerina (Di giovedì 23 gennaio 2020) In trasferta a Taranto con mazze e petardi, poi in carovana a bordo di undici macchine lanciando bottigliate di vetro alla gente che andava allo stadio. Il Questore di Taranto Giuseppe Bellassai ha individuato i 66 tifosi della Nocerina colpevoli e gli ha comminato Daspo di un anno. Si tratta di persone residenti in Campania, che lo scorso 7 dicembre in occasione della partita Taranto – Nocerina, sono arrivati in Puglia equipaggiati di caschi, mazze di ferro, un manganello, alcolici, otto fumogeni e petardi del genere vietato, tutti poi sequestrati. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, al loro arrivo, a bordo di undici auto, nell’area parcheggio dello stadio Iacovone avrebbero anche lanciato bottiglie di vetro dai finestrini che solo per una casualità non hanno centrato altri gruppi di tifosi in cammino verso lo stadio. E non tutti gli ultras campani hanno potuto ... ilnapolista

