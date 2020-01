Davos, parlano i “giovani leader”: «Gli altri avranno anche esperienza, noi però abbiamo le idee per cambiare» (Di giovedì 23 gennaio 2020) «La generazione più grande ha molta esperienza, ma noi abbiamo idee, abbiamo energia… Vogliamo essere coinvolti nel cambiamento dall’inizio alla fine». È la rivendicazione di Natasha Mwansa, 18 anni, originaria dello Zambia. Nel suo paese ha fondato un’associazione che si batte per la salute dei giovani, per dare una voce ai suoi coetanei e far sì che anche i “grandi” del mondo gli ascoltino. Come al Forum economico mondiale a Davos, il raduno dei “potenti” della politica internazionale e dell’economia globale, dove Mwansa è stata invitata insieme ad altri 9 altri ragazzi e ragazze under 20 (tra cui Greta Thunberg) che si sono distinti per i loro attivismo e il loro impegno civico nei rispettivi paesi. Il raduno è ancora in corso (finirà venerdì) ma molti dei giovani relatori hanno già avuto modo di raccontare la loro storia e di ... open.online

