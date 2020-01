Chi era Luis Alberto Spinetta, l’artista a cui è ispirato il doodle di Google (Di giovedì 23 gennaio 2020) Chi era Luis Alberto Spinetta, doodle di Google oggi 23 gennaio 2020 Luis Alberto Spinetta – Oggi, giovedì 23 gennaio 2020, Google ha deciso di dedicare il suo doodle a Luis Alberto Spinetta, cantante, chitarrista, compositore, tastierista e bassista argentino, considerato spesso il fulcro della scena rock sudamericana. Artista che negli ultimi anni ha assunto una posizione di primo piano in particolare in Argentina dove il Congresso della Nazione ha istituito, per mezzo della legge 27.106, il 23 gennaio, giorno della nascita di Spinetta, come il Día Nacional del Músico (Giornata nazionale del musicista). Chi era Luis Alberto Spinetta Il musicista argentino nasce a Buenos Aires (per la precisione nel barrio di Núñez) il 23 gennaio 1950. Città in cui muore l’8 febbraio 2012, all’età di 62 anni, a causa di un cancro ai polmoni diagnosticato nel luglio del 2011. Luis ... tpi

juventusfc : #JTrivia ?? Era dal 19** che la Juventus non andava in gol in 41 o più gare interne consecutive - in tutte le compe… - matteosalvinimi : #Salvini: Ho parlato con Conte nei giorni della #Gregoretti? Assolutamente sì, in tutte le occasioni di sospensione… - Avvenire_Nei : Chi era Chiara #Lubich quello che ha fatto e come sarà ricordata -