C’è tempo fino ad oggi 23 gennaio per Huawei P30 Pro e Galaxy S10e in offerta su Unieuro (Di giovedì 23 gennaio 2020) Non abbiamo più altro tempo, oggi 23 gennaio, per sfruttare al meglio alcune offerte Unieuro di cui si è parlato molto in questi giorni soprattutto tra i potenziali acquirenti di un Huawei P30 Pro o Samsung Galaxy S10e. Dopo aver esaminato il primo volantino del 2020 con un articolo apposito, infatti, questo giovedì occorre prendere atto che in serata volgerà al termine una campagna caratterizzata da alcune occasioni interessanti. Cerchiamo dunque di capire cosa risulti ancora disponibile nello store online. Non solo Huawei P30 Pro e Samsung Galaxy S10e su Unieuro il 23 gennaio Proviamo ad analizzare aspetti più pratici di questa campagna Unieuro, considerando il fatto che gli utenti interessati ad un Huawei P30 Pro se lo potranno portare a casa con un esborso pari a 699 euro. Certo, in rete è possibile trovare occasioni più allettanti per questo device, ma resta ugualmente una ... optimaitalia

