Calciomercato Napoli: per Allan ci sono l’Inter, l’Everton e il Paris Saint-Germain (Di giovedì 23 gennaio 2020) La redazione di Tuttomercatoweb ha svelato alcuni scenari di mercato che dovrebbero interessare il prossimo futuro di Allan. “Ancelotti nelle scorse ore ha chiamato personalmente il giocatore, il quale sembra tentato dalla Premier e dalla possibilità di tornare a giocare per il suo ex allenatore. Ma l’Everton, inteso come club, ancora non ha mosso passi concreti in questa direzione e difficilmente lo farà a gennaio. L’altra big interessata è il PSG che dallo scorso gennaio non ha mai distolto i propri radar dal classe ’91. L’agente del giocatore è in continuo contatto con i parigini e spinge per questa soluzione, col club di Al-Khelaifi che non avrebbe problemi a trovare la disponibilità economica per chiudere l’operazione. Ma ancora non siamo entrati nella fase calda. Sullo sfondo l’Inter. Nelle ultime ore si è parlato di un interesse ... calciomercato.napoli

FabrizioRomano : Il #Napoli ha trovato l'accordo con l'Inter per Matteo Politano: operazione da 25 milioni a titolo definitivo, ma o… - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, non solo l'#Everton per #Allan: idea scambio con #Vecino ?? - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, accordo con l'#Inter per #Politano ?? -