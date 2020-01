Calciomercato Milan, Dani Olmo lascia il ritiro della Dinamo: c’è il Lispia (Di giovedì 23 gennaio 2020) Calciomercato Milan, sfuma un obiettivo dei rossoneri: Dani Olmo sarebbe infatti vicinissimo al Lipsia Era uno degli obiettivi del Milan ma Dani Olmo non indosserà la maglia rossonera. Il gioiellino della Dinamo Zagabria infatti è ad un passo dal Lipsia. Il giocatore questa mattina ha lasciato il ritiro per definire tutti gli ultimi dettagli con il club tedesco. Domani mattina sono previste le visite mediche e la firma del contratto. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

