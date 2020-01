Ballando con le stelle 2020, Milly Carlucci: una sportiva nel cast? (Di giovedì 23 gennaio 2020) Milly Carlucci chiama Francesca Piccinini a Ballando con le stelle? L’indiscrezione La conduttrice Milly Carlucci, in queste settimane, è impegnatissima alla guida del suo nuovo show del Venerdì sera su Rai1, Il cantante mascherato. Tuttavia quest’ultima pare non aver certo messo da parte Ballando con le stelle 2020, cercando di formare un cast di ballerini vip con i fiocchi. E proprio a tal proposito oggi il giornalista Alberto Dandolo, nella sua rubrica di gossip pubblicata sull’ultimo numero del settimanale Oggi, ha fatto una rivelazione che se confermata avrebbe del clamoroso. Di cosa si tratta? In base alle indiscrezione raccolte dal giornalista pare che Milly Carlucci voglia nel suo talent show vip nientepopodimeno che la famosa pallavolista, Franceasca Piccinini. Lei chi è? E’ nata a Massa Carrara in Toscana, ha 41 anni e al momento milita nella squadra ... lanostratv

