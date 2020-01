Atitech, accordo a Dublino con Cdb Aviation: da marzo a Capodichino i primi Airbus A330 irlandesi (Di giovedì 23 gennaio 2020) Atitech, la più grande Mro indipendente in Europa, con sede a Napoli, ha sottoscritto a Dublino un accordo con Cdb Aviation per lo sviluppo di un rapporto commerciale che inizierà a partire dal mese di marzo. Cdb Aviation è una fra le prime società di leasing di aerei al mondo ed ha scelto di avvalersi del know how e dell’expertise vantato da Atitech nel settore della manutenzione di velivoli per due Airbus A330-300. L’intesa fra le due società è stata raggiunta nel corso della nona edizione dell’Airline Economics Growth Frontiers, appuntamento fisso per gli addetti ai lavori del mondo degli aeromobili, appena conclusosi presso l’hotel The Shelbourne situato nel cuore della capitale irlandese. Atitech inizia con questo nuovo contratto il suo 2020, dopo aver fatto registrare per i trent’anni di attività, compiuti nel 2019, ricavi in crescita del 40% solo ... ildenaro

Atitech accordo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Atitech accordo