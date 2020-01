Uomini e Donne Over, Juan Luis: Gemma Non è la Donna che Credevo! (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Uomini e Donne: Juan Luis torna a parlare di quanto accaduto con Gemma, smentendo per la prima volta molte sue dichiarazioni e raccontando retroscena… La storia d’amore tra Juan Luis e Gemma è durata pochi mesi, ma ha colpito i telespettatori. Infatti la Galgani è difficilmente riuscita a portare avanti delle relazioni a lungo, a Uomini e Donne, e purtroppo così è stato ancora una volta. Al Magazine del dating show condotto da Maria De Filippi, Ciano ha rilasciato importanti dichiarazioni sulla storia con Gemma. Uomini e Donne, Juan Luis: Gemma ha mentito su tutto! Juan Luis ha aperto l’intervista sostenendo che, se potesse tornare indietro, non cambierebbe nulla di ciò che ha fatto. Infatti ritiene che il suo percorso sia stato impeccabile e non si pente di nulla. Ciano ha spiegato che l’unica cosa che effettivamente l’ha deluso dell’esperienza a ... uominiedonnenews

