Sorrento, il ds Amodio: “I numeri parlano da soli, possiamo fare ancora meglio” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiPer qualcuno quella del Sorrento può sembrare una favola visto il budget nettamente inferiore alle corazzate presenti nel girone H e il terzo posto occupato al momento con ben 40 punti e 17 risultati utili inanellati di fila. Proprio così non è perché il giovane e promettente ds Antonio Amodio, appoggiato da uno staff tecnico e dirigenziale di prima qualità e tanta serietà, è riuscito a costruire una formazione giovane con calciatori più esperti che possono far la differenza in ogni momento ritoccandola, a dicembre, con quattro arrivi importanti come Alvino, Diop, Cuomo e Pasqualino (questi ultimi dalla Spal) e le cessioni di Bozzaotre, Pietrabissi e Peluzzi. Poi, c’è l’arma in più vale a dire il tecnico Enzo Maiuri che con il suo 4-4-2 o 4-2-3-1 fa dei rossoneri una vera squadra compatta su ogni campo: lo testimoniano, in primis, le imprese di Taranto e di ... anteprima24

