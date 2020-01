Schira: Tonelli alla Samp, è fatta. E Ferrero vuole anche Younes (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il tempo di Tonelli alla Sampdoria pare essere arrivato per davvero. Secondo Nicolò Schira l’accordo per il ritorno del difensore in blucerchiato è chiuso: prestito con obbligo di riscatto fissato a 3 milioni. Ma secondo l’esperto di calciomercato l’asse con la Samp è caldissimo. Ferrero infatti vorrebbe anche Amin Younes in prestito con diritto di riscatto. Si tratta. Asse caldo tra #Sampdoria e #Napoli: accordo per il ritorno di Lorenzo #Tonelli in blucerchiato. Operazione in prestito con obbligo di riscatto a 3 milioni. Ferrero vuole anche Amin #Younes in prestito con diritto di riscatto. Ci siamo. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 22, 2020 L'articolo Schira: Tonelli alla Samp, è fatta. E Ferrero vuole anche Younes ilNapolista. ilnapolista

sscalcionapoli1 : Samp-Tonelli, ci siamo! Schira: “Prestito con obbligo di riscatto, Ferrero vuole anche Younes”… - napolista : Schira: Tonelli alla Samp, è fatta. E Ferrero vuole anche Younes Per l’esperto di calciomercato il difensore torna… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 GdS – Asse caldo Sampdoria-Napoli, Ferrero vuole sia Tonelli che Younes… -