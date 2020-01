Sanremo: Boldrini e CEI tuonano contro Amadeus e Junior Cally (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Questo articolo Sanremo: Boldrini e CEI tuonano contro Amadeus e Junior Cally è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Sanremo 2020 non sembra nascere sotto una buona stella. La Ministra Boldrini e la Conferenza Episcopale Italiana tuonano contro la gestione del Festival Ieri sera a Striscia la Notizia è andato in onda un servizio di Pinuccio relativo alle parole utilizzate da Amadeus in conferenza stampa ma anche alla partecipazione al Festival del cantante Junior … youmovies

UgoBaroni : RT @giornalettismo: Nel corso di @1giornodapecora, Maurizio Costanzo ha affermato che quella di @lauraboldrini (affidare la conduzione arti… - DiacronicoMurra : RT @chrisleph: L'Intervento di Boldrini a Striscia su Sanremo e Amadeus lo trovo squallido e ridicolo!Chiediamo a questi'politici'di occupa… - PietroDiGregoli : RT @MasterAb88: Laura Boldrini a #Striscialanotizia: 'Dobbiamo valorizzare le ragazze che sanno stare avanti, che studiano. Mi aspettavo ch… -