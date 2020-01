Rinnovo Sottil, ufficiale: il calciatore resterà alla Fiorentina fino al 2024 (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Rinnovo Sottil, ufficiale il prolungamento dell’esterno della Fiorentina: resterà in viola fino al 2024. Ecco le sue parole Adesso è ufficiale: Riccardo Sottil ha rinnovato il suo contratto con la Fiorentina fino al 2024. Ecco le sue parole in conferenza stampa. «L’accordo è stato raggiunto tardi ed è vero, ma non ho mai avuto paura che non si trovasse. È da inizio anno che c’è grande stima fra noi. Chiesa? È il giocatore con cui sento di avere più affinità. Ci alleniamo e giochiamo insieme fin dai tempi della Primavera. Abbiamo un ottimo rapporto, parliamo molto anche fuori dal campo». calcionews24

