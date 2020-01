Post choc del dirigente della Lega: “Andassero a fare in c…lo i tunisini” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto“Se ne andassero a fare in c…lo i tunisini. Non gli sembra vero poter agitare le acque per batter cassa”. Il commento, estremamente duro, è apparso su Facebook: a esternare in questo modo è Clara Rolla, segretario cittadino della Lega di Sorrento, in provincia di Napoli. La Rolla era già stata protagonista di un controverso episodio: fu ritratta in un video nel quale, rispondendo ad una persona che chiedeva “quando Salvini a Milano diceva che i napoletani puzzano voi dove stavate?” affermò: “Anche noi lo diciamo, anche noi lo diciamo!”. Lei smentì, affermando sui social di aver risPosto a un’altra affermazione: “Parecchi settentrionali dicono che molti napoletani sono pessimi”. L’affermazione sui tunisini invece è riferita alle proteste del deputato Sami Ben Abdelaali , relative alla famosa citofonata di ... anteprima24

robyformat : Scandalo e Choc: Animali, maiali vivi usati per i crash test delle auto - BlogNews_it : Choc nel cimitero di Chiaravalle: corpo di neonato mummificato trovato su una bara - BlogNews_it : Choc nel cimitero di Chiaravalle: corpo di neonato mummificato trovato su una bara -