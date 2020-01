Padova | mamma scomparsa | ricerche a tutto campo La figlia | “Non vogliamo perdere la

Accusata la mamma del piccolo Michele - il bambino scosso morto a Padova. Rischia dai 10 ai 18 anni di carcere : Diversi giorni fa, a Padova è morto un bambino di soli 5 mesi di nome Michele, giunto in ospedale in gravi condizioni. Era il 21 dicembre, quando il padre del bambino ha allarmato i soccorsi, affermando che suo figlio non respirava più, ma non facendo alcuna parola di ciò che aveva fatto la sua compagna. Il piccolo stava piangendo, forse a causa del dentino, da ...

Mamma scomparsa a Padova. «Samira uccisa in casa» : trovato l'oggetto che può provare il delitto Video : PADOVA - Samira è stata uccisa. E il suo assassino ha avuto 24 ore di tempo per pulire le tracce dell?omicidio e disfarsi del cadavere. Samira El Attar, quarantatreenne, madre di...