Oroscopo di Paolo Fox Oggi mercoledì 22 gennaio 2020

Ecco le previsioni per Oggi, 22 gennaio, per i segni zodiacali su amore, salute e lavoro. ARIETE ARIETE (foto pixabay) La giornata potrebbe vedervi un po' sotto tono e rischiate di dire troppo o di mettervi inutilmente contro qualcuno. Potreste accusare un rallentamento, soprattutto se state facendo alcune cose da molto tempo. TORO TORO (foto pixabay) Potreste sentirvi polemici nei confronti delle persone che vi stanno attorno. Adesso volete veder chiaro in alcune relazioni sentimentali che sembrano non andare bene. GEMELLI GEMELLI (foto pixabay) Giornata interessante per voi quella di domani, anche se vi sentite nervosi ed affaticati. Qualcuno vuole mettere a posto alcuni vecchi contenziosi o questioni economiche e lavorative. Sono cambiati i riferimenti. CANCRO CANCRO (foto pixabay) La giornata vedrà la Luna opposta. Siete forti nei rapporti interpersonali ...

