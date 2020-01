Marina contro Carlotta: “Manipolatrice!”. Scontro a La Pupa e il Secchione (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La Pupa e il Secchione e viceversa è scontro tra le due Pupe Carlotta e Marina per il Secchione Massa In questa edizione de La Pupa e il Secchione e viceversa sono le pupe a contendersi i secchioni. Nella puntata andata in onda questa sera, 21 gennaio, è salita alta la tensione tra Marina e Carlotta per il Secchione Massa. Nella scorsa puntata infatti alle Pupe è stata data l’opportunità di cambiare il proprio partner e Carlotta, che era in coppia con De Benedetti, ha scelto Massa. Tale scelta ovviamente ha fatto molto male a Marina che si è sentita tradita perché al web designer si era sinceramente affezionata ed all’altra Pupa lo aveva fatto capire. Oggi, ad inizio puntata, Paolo Ruffini ha dato ai Secchioni la possibilità di cambiare partner e Massa è ritornato con Marina, ma ciò non ha placato la tensione tra le due. Marina Evangelista attacca Carlotta Cocina a La Pupa ... lanostratv

