LIVE Strasburgo-Dinamo Sassari 13-28, Champions League basket 2020 in DIRETTA: dominio del Banco nel primo quarto (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-31 Jerrels viene stoppato al tiro, ritrova la palla e serve Vitali che scaglia il secondo dardo dalla lunga distanza! 16-28 Gioco da tre punti completato. 15-28 Traoré segna col fallo di Coleby col semigancio mancino appoggiato al vetro. INIZIA IL SECONDO QUARTO! Non va a bersaglio il tentativo sardo e si chiude così il quarto. Pozzecco a 0.6 secondi chiama timeout per disegnare la rimessa dal fondo. 13-28 TRIPLA DI PIERRE!!! Che inizio per lui!!! Già 8 punti e 6 rimbalzi. 13-25 Pierre si butta dentro in penetrazione e chiude con la mano mancina in corsa. 13-23 1/2 per lui ma Evans beffa tutti a rimbalzo per il +10. Lo stesso Coleby lotta a rimbalzo sull’errore di Evans e si guadagna un viaggio in lunetta. Debutto in maglia Dinamo per Dwight Coleby. 3′ da giocare nel quarto. 13-20 Reynolds mette a segno la prima tripla per i ... oasport

