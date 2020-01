La corsa inarrestabile di Tesla, ora vale più di Volskwagen. Trump: "Musk è un genio" (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Per Elon Musk è una di quelle giornate da incorniciare: Tesla supera i 100 miliardi di capitalizzazione a Wall Street, supera Volkswagen e mostra al mondo tutta la sua ambizione, mentre Donald Trump lo elogia da Davos come “uno dei grandi geni americani”. Solo Toyota, tra i big mondiali, vale di più. Certo, le vendite di auto di Volkswagen nel 2019 risultano ben 30 volte superiori a quelle di Tesla. Sembrano un lontano ricordo i tempi bui del secondo semestre 2018. Elon Musk annunciava con un tweet di voler procedere al delisting di Tesla da Wall Street, facendo precipitare il titolo. Lontanissimi i tempi dei target falliti, delle inchieste della Sec. La stessa immagine di Elon Musk era offuscata dal fumo della marijuana che aspirava in un video su Youtube. Negli ultimi mesi è cambiato tutto, a cominciare dal sentiment del mercato. ... huffingtonpost

