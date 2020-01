In Emilia-Romagna uno stato sociale esiste. E va protetto dall’arrivo dei nordisti (Di mercoledì 22 gennaio 2020) “Signora lo sa che si vota domenica 26 gennaio” “No e non lo voglio sapere, tanto siete tutti uguali!”, “Signora venga qui non è vero quel che dice, ma è arrabbiata?” “Certo che sono arrabbiata, come starebbe lei con un figlio di trent’anni disoccupato?”, “Comprendo e mi spiace ma non tutti hanno le stesse colpe, anche i politici non sono tutti uguali”. La signora se ne va scuotendo la testa. È dura smuovere quella parte di elettorato che da tempo non vota o vota chi sa chi; popolo senza identità, persone anziane o meno alle prese con troppe difficoltà. Eppure qui in Emilia Romagna uno stato sociale ancora funziona: gli ambulatori, le case della salute, l’assistenza ai non autosufficienti, gli aiuti concreti (seppur forse limitati alle famiglie in difficoltà), gli asili e le scuole a tempo pieno. I Comuni fanno quel possono ... ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : Scriveva 'Io sto con Bonaccini', adesso sta agli arresti domiciliari. Capito i buonisti?!? Quelli della Bologna ben… - matteosalvinimi : ?? Piazza piena a San Giovanni in Persiceto!!! Trovare così tanta gente un lunedì pomeriggio mi dice una cosa: quest… - matteosalvinimi : ?CHE SCHIFO! Arrestato a Bologna per giro di permessi falsi ai clandestini, beccato con 200mila euro in contanti in… -