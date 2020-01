Il ragazzo tunisino della citofonata pronto a denunciare Salvini (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Si tutelerà legalmente il ragazzo della famiglia tunisina a cui il leader della Lega Matteo Salvini ha citofonato ieri in via Deledda, al quartiere bolognese del Pilastro. L’ex ministro aveva chiesto “suo figlio è uno spacciatore?”. L’agenzia di stampa ANSA scrive che il ragazzo, insieme al padre, ha preso contatti con l’avvocata Cathy La Torre, attivista per i diritti civili. Il ragazzo tunisino della citofonata pronto a denunciare Salvini Il ragazzo è un 17enne, nato in Italia, e non era in casa quando il leader leghista, accompagnato da una donna che gli ha indicato l’abitazione, ha citofonato alla sua famiglia. L’avvocata Cathy La Torre alcuni mesi fa ha lanciato la campagna ‘Odiare ti costa’, per perseguire, in sede civile, diffamazioni, calunnie e minacce lanciate attraverso Internet, in particolare sui social. Intanto a Radio ... nextquotidiano

«Non è vero che spaccio». Parla il ragazzo a cui ha citofonato Salvini. Il Parlamento tunisino : «Vergogna - chieda scusa» : «Ho 17 anni, vado a scuola, faccio la vita di qualsiasi altro studente». Sono queste le parole rilasciate a Fanpage.it dal giovane che ieri ha sentito suonare al citofono della casa in cui vive a Bologna e, quando ha risposto, dall’altra parte si è ritrovato nientemeno che il leader della Lega Matteo Salvini che insinuava fosse uno spacciatore. «Ho precedenti, ma sono pulito da un bel pò», ha aggiunto poi suo fratello maggiore che fra ...

Il ragazzo tunisino citofonato da Salvini ora denuncia. La signora ignorata dal leghista nel 2018 : Ci sono due elementi da prendere in esame oggi 22 gennaio per quanto riguarda Salvini e l’ormai famosa citofonata alla famiglia tunisina a Bologna di cui tanto si parla in queste ore. In particolare, dopo avervi riportato ieri sera l’autenticità della notizia, dettata dal fatto che il leader della Lega abbia condiviso sui suoi canali persino una diretta social su questo episodio, la giornata è caratterizzata da un paio di ...

