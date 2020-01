Google, tre nuove app per combattere la dipendenza da smartphone (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Lo smartphone è certamente uno strumento utilissimo, che racchiude in sé diverse funzioni, ma a volte il suo utilizzo può diventare ossessivo. Molti di noi non se ne accorgono nemmeno, ma sbloccano lo schermo del proprio smartphone centinaia di volte al giorno per consultare le notifiche. Un comportamento che può influire negativamente tanto sul lavoro che sulla vita privata. Per questo già da diverso tempo Google ha avviato sui dispositivi Android l’iniziativa Benessere Digitale, volta proprio a diminuire la nostra dipendenza da smartphone. E proprio in quest’ambito il colosso di Mountain View ha introdotto tre nuove app, Envelope, Screen Stopwatch e Activity Bubbles, tutte volte proprio a limitare le nostre interazioni con lo smartphone. Oltre all’app vera e propria denominata Benessere Digitale, integrata in tutti i sistemi Android di ultima generazione e dotata di ... ilfattoquotidiano

