Ex on the beach 2, Lucrezia lancia bottiglie: la reazione di Ignazio e Cecilia (Di giovedì 23 gennaio 2020) Ex on the beach Italia 2, Lucrezia parte col botto: dopo mezzora in villa già lancia bottiglie! È appena iniziata la seconda edizione di Ex on the beach Italia e possiamo di sicuro definirlo un inizio col botto. Lucrezia Borlini è una dei protagonisti delle nuove puntate, e quando diciamo protagonista non è un termine … L'articolo Ex on the beach 2, Lucrezia lancia bottiglie: la reazione di Ignazio e Cecilia proviene da Gossip e Tv. gossipetv

camila_healing : RT @mtvitalia: Dentro ogni gatta morta... Abbiamo il primo detto della nuova stagione di Ex on the beach ?? #MTVEX - mtvitalia : La prima puntata di Ex on the beach Italia è appena terminata, noi ci vediamo mercoledì prossimo alle 22:50 su MTV… -