Elodie esce di seno, visione celestiale: l’intimo bianco non contiene le sue grazie, fan in delirio [FOTO] (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Elodie al top tra il suo nuovo CD e la partecipazione a Sanremo 2020 Mancano pochi giorni ed uscirà il nuovo CD di Elodie. Infatti da venerdì 31 gennaio 2020 sarà disponibile in tutte le piattaforme online e anche nei negozi di dischi. Ma le novità per i numerosi fan della Di Patrizi non sono terminate qui. Come ormai ben sapete l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi sarà una dei 22 Big che parteciperanno alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. Di solito il CD che contiene il brano sanremese esce in contemporanea della settimana in cui si svolge la kermesse, ma in questo caso la fidanzata di Marracash ha voluto anticipare tutti gli altri. La Di Patrizi esce di seno su Instagram Ma di recente la bella Elodie ha attirato l’attenzione del popolo del web per qualcos’altro. Infatti, tra le Stories del suo profilo Instagram è apparsa una foto davvero bollente. ... kontrokultura

KontroKulturaa : Elodie esce di seno, visione celestiale: l'intimo bianco non contiene le sue grazie, fan in delirio [FOTO] - - peppe_zk : @GabyTac1994 Mal di testa di Elodie con Fibra esce domani a mezzanotte ???? - BurgioHb : @notrealsebaros E a mezzanotte esce Elodie ft Fibra. Non so se gasarmi o deprimermi. -