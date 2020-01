Elezioni Roma, Carlo Calenda: “Assurdo se il Pd dice no a Federica Angeli” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Secondo Carlo Calenda sarebbe "assurdo vedere il Pd dire di no a una persona come Federica Angeli dopo aver parlato per settimane di "cambiamo tutto", "apriamo il partito", "nuove energie" e via andando". fanpage

Agenzia_Dire : Maria Elena Boschi e Carlo Calenda puntano su #FedericaAngeli per le elezioni suppletive di Roma. - VGabbanini : Il bloc-notes del PD di San Miniato per la campagna elettorale di #Eugenio vola a Roma da #Zingaretti! Mettete l'ap… - MMDiTillo : Così per fare il punto della situazione: Se vince Salvini non cambia nulla. Di Maio si è detto incapace. Zingarett… -