Dopo le pensioni le 35 ore, storia segreta di due “éxceptions” che rovinano la Francia (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Ma quante sono le “éxceptions françaises”, le specificità (politiche, economiche, antropologiche perfino) di un Paese che da un mese e mezzo si agita contro la riforma di un modello pensionistico unico in Europa, il sistema retributivo, lascito avvelenato del regime fascista di Vichy come ho scritto in un post del 10 gennaio scorso?Eccezione nel sistema pensionistico ed eccezione anche nell’organizzazione del lavoro. Perché qui in Francia da vent’anni – esattamente dal 19 gennaio 2000 ed è quindi anniversario – vige la Rtt, Réduction du temps de travail, cioè a dire l’orario di lavoro di 35 ore settimanali.Ed è singolare – o significativo? – che di queste famose 35 ore, diventate un mito per tutta la sinistra radicale europea (chiedere al compagno Bertinotti), in questi giorni ... huffingtonpost

