Come risparmiare? 10 trucchi a cui forse non avete pensato (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Calcolate i vostri acquisti in ore lavorate Il giorno a zero spesaFissate obiettivi a breve termineComprate i regali in anticipoFate la spesa a pancia pienaNon comprare a rateLa regola delle 24 oreLa surroga del mutuoUsare le tessere fedeltàUste meno acquaSembra un’impresa impossibile: già far stare tutto dentro lo stipendio (affitto + spesa + scuola dei figli + abiti + benzina + gas + luce + acqua + assicurazione macchina + + +… ) richiede le sue belle abilità, risparmiare poi ha un che di eroico. Eppure si può (quasi) sempre: una piccola cifra moltiplicata per un tot di volte può fare una grande cifra. Basta 1 euro al giorno (un caffè in meno al bar per intenderci) e, all’anno, si accumuleranno 365 euro (= un corso sportivo per il proprio figlio; = due abbonamenti per il teatro; = la ritinteggiatura di un bilocale; =…). risparmiare poi, stando agli esperti di ... vanityfair

novasocialnews : Come risparmiare? 10 trucchi a cui forse non avete pensato #novasocialnews #nonstopnews #allnews #allnews24 - moniturrini : RT @DataroomCorsera: ?? Le emissioni di C02 si riducono anche con la somma di piccole scelte, che dipendono solo da noi: una di queste è l’a… - stefanodirusso1 : Acqua minerale con vetro a rendere: ecco come risparmiare 950.000 euro di petrolio al giorno -