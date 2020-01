Ciclismo, tanti nomi importanti, da Simon Yates a Richie Porte, malconci dopo la caduta al Tour Down Under (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Elia Viviani non è l’unico a essere uscito malconcio dalla brutta caduta che ha coinvolto una grossa fetta del gruppo stanotte al Tour Down Under. Molti, infatti, i nomi di grido che sono finiti intrappolati in quel groviglio di biciclette. Colui a cui è andata peggio è sicuramente Ben Hermans (Israel-Start UP) che ha rimediato fratture alla clavicola e alle costole, oltre a un problema alla spalla. Il belga è già tornato nel suo paese per farsi curare. Dovrebbe ritirarsi anche Simon Yates (Mitchelton-Scott), il quale si è ferito al ginocchio sinistro e ha concluso la tappa particolarmente dolorante. Escoriazioni al ginocchio sinistro anche per Richie Porte (Trek-Segafredo), un altro dei grandi favoriti per la vittoria finale. Nella caduta, inoltre, si sono fatti male anche gli spagnoli Rafael Valls (Bahrain-McLaren) e Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo). L’ha scampata, ... oasport

