Cellule staminali, salvati tre neonati con gravi malattie al fegato: è la prima volta al mondo (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Per la prima volta al mondo sono state sperimentate con successo Cellule staminali epatiche in neonati colpiti da patologie genetiche che necessitavano di trapianto di fegato nei primi mesi di vita. Il primato arriva dalla Città della Salute di Torino dove i medici hanno avuto la conferma che “iniettare Cellule staminali epatiche sane nel fegato dopo pochi giorni dalla nascita ha ritardato il trapianto e ha posto le basi per correggere diverse malattie genetico-metaboliche con procedura mini-invasiva“. “Sottoposti alla sperimentazione – spiega Marco Spada direttore della Pediatria e del Centro Regionale per la cura delle malattie metaboliche del Regina Margherita, a capo dello studio – sono i bambini con gravi malattie metaboliche che devono subire un trapianto tra i 6 e i 9 mesi di vita. Tramite questa sperimentazione, avvenuta prima dei 3 mesi, siamo ... ilfattoquotidiano

