Calabria: maggioranza non c’è e Raggi fa finta di niente (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Roma – “La disinvolta noncuranza con cui il Sindaco Raggi sta affrontando queste ore lascia sconcertati. Di fatto, in Campidoglio la maggioranza e’ crollata su un tema, come quello della gestione dei rifiuti e delle discariche, che ha attraversato, irrisolto, tutta la consiliatura. Far finta che nulla sia successo e che si possa proseguire con questa pessima amministrazione della Citta’ e’ l’ennesimo affronto ai cittadini nonche’ l’ultima dimostrazione dell’arrogante incapacita’ del sindaco Raggi. Trarre le conseguenze politiche di cio’ che e’ successo non e’ solo auspicabile ma doveroso”. Cosi’ in un comunicato la deputata di Forza Italia, Annagrazia Calabria. L'articolo Calabria: maggioranza non c’è e Raggi fa finta di niente proviene da RomaDailyNews. romadailynews

