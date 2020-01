Atalanta, Czyborra: «Sono felice. Vi svelo i miei obiettivi» (Di giovedì 23 gennaio 2020) Czyborra si è presentato ai nuovi tifosi dell’Atalanta dopo il trasferimento dall’Heracles Almelo Lennart Czyborra si è presentato ai nuovi tifosi dell’Atalanta dopo il suo trasferimento dall’Heracles Almelo: «Ho provato subito buone sensazioni, mi Sono sentito subito il benvenuto e Sono felice che tutto sia andato per il meglio. Sono felice di essere qua, l’Atalanta è un grande club che gioca la Champions e non vedo l’ora di affrontare il Valencia». «I miei obiettivi? Lavorare tanto e trovare spazio per giocare il mio calcio, avere minuti sul campo e aiutare l’Atalanta ad avere successo. Ciao a tutti i tifosi e forza Atalanta», ha dichiarato l’esterno tedesco al canale ufficiale del club bergamasco. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

