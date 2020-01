Amazon sta realizzando 10mila di questi veicoli elettrici per le consegne (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Hanno 3 o 4 ruote e invaderanno le strade di 20 città indiane a partire da quest'anno. Lo scopo è realizzarne 10mila entro il 2025, in aggiunta agli altri 100mila veicoli elettrici che il gruppo ha già promesso. In fatto di lotta ai cambiamenti climatici però sull'azienda continuano a pesare le critiche di diversi gruppi di persone. fanpage

