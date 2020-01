Alessandro Fedele rinuncia all’incontro con Matteo Renzi al Senato (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCaserta – Avverrà domani l’incontro ufficiale con il Senatore Matteo Renzi e il gruppo politico Millennials. A Palazzo Madama, dopo una conferenza stampa di presentazione del tavolo dei lavori su nuovi progetti per il Bonus Cultura 18App, i rappresentanti dei Millennials avranno modo di organizzarsi per proporre nuove soluzioni da presentare in Parlamento grazie alla collaborazione che al momento Italia Viva sembra aver accordato al movimento di giovani politici. Anche la Campania è chiamata a far parte di questo momento. Il coordinatore regionale Giovanni Goglia ha infatti assicurato la partecipazione dei rappresentanti delle cinque province. A venir meno all’ultimo momento, per impegni improrogabili, è Alessandro Fedele, coordinatore Millennials per la Provincia di Caserta, che però ha chiesto a Mariano Scuotri, ... anteprima24

