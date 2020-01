Virus Cina, un portavoce dell’Oms: “Team in missione a Wuhan, attesi nuovi casi” (Di martedì 21 gennaio 2020) Specialisti dell’Organizzazione mondiale della sanità in missione a Wuhan per fare il punto sulla situazione legata al nuovo coronaVirus. Durante un incontro con la stampa a Ginevra, il portavoce dell’Oms Tarik Jasarevic ha fatto il punto sulle infezioni da 2019-nCoV in Cina, precisando che al momento sono stati segnalati 6 decessi. E aggiungendo che nei prossimi giorni sono attesi altri casi in Cina e forse in altri Paesi. Un team dell’Oms sta concludendo una missione con alcuni funzionari sanitari cinesi a Wuhan, la capitale della provincia di Hubei (nella Cina centrale) dove ha avuto origine il 2019-nCoV, per lavorare alla risposta al Virus. Intanto domani il comitato di emergenza dell’Oms si riunirà per decidere se il focolaio di coronaVirus in Cina costituisca un’emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale. Il comitato, convocato dal ... meteoweb.eu

repubblica : Cina, virus misterioso: 'Confermata la trasmissione da uomo a uomo'. Oms convoca riunione d'emergenza [aggiornament… - Agenzia_Ansa : I morti per il virus misterioso in Cina salgono a sei. Riunione d'emergenza all'Oms. Scattati i controlli negli aer… - Agenzia_Ansa : Il rischio virus in Cina azzoppa i mercati asiatici. Annunciata una terza vittima e 140 nuovi casi di persone colpi… -