VIDEO Jannik Sinner, la vittoria su Purcell agli Australian Open 2020: l’azzurro chiude subito nel terzo set (Di martedì 21 gennaio 2020) Missione compiuta per l’azzurrino Jannik Sinner. Il giovane altoatesino, nella continuazione del match del 1° turno degli Australian Open 2020 di tennis, ha superato in tre set 7-6 (2) 6-2 6-4 l’Australiano Max Purcell (n.216 del ranking) e si guadagnato per la prima volta in carriera l’accesso al secondo round di un torneo del Grande Slam. Una prestazione in crescendo, tenendo conto di quanto fatto vedere nella “due-giorni”. Il prossimo rivale di Sinner sarà, dunque, l’ungherese Marton Fucsovics, che a sorpresa ha sconfitto ieri il canadese Denis Shapovalov (testa di serie n.13). Riviviamo i momenti salienti e gli highlights del match dell’azzurrino: VIDEO Jannik Sinner, la vittoria su Purcell agli Australian Open 2020 CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per ... oasport

