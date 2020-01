TikTok triplica gli utenti in Italia in tre mesi, più di sei milioni (Di martedì 21 gennaio 2020) L’app cinese TikTok , da settembre a novembre 2019 ha triplicato i suoi utenti in Italia e nel nostro Paese si piazza dopo Netflix per tempo speso dagli utenti, con un miliardo e mezzo di download in tutto il mondo. In Italia, in soli tre mesi, TikTok avrebbe triplicato il proprio audience passando da 2,1 … L'articolo TikTok triplica gli utenti in Italia in tre mesi, più di sei milioni proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

