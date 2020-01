Teatrodilina porta in scena al Teatro Civico 14 “Quasi Natale” (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Caserta – Naturalezza e poesia, ironia e dolcezza, la quotidianità ma anche le contraddizioni e gli sgambetti della vita. Teatrodilina porta in scena il suo ultimo lavoro al Teatro Civico 14 di Caserta. QUASI NATALE, in scena sabato 25 e domenica 26 gennaio, è una piccola storia famigliare, dove si ritrova l’amore per i personaggi e per il piacere d’interpretarli. Scritto e diretto da Francesco Lagi, in scena Anna Bellato, Francesco Colella, Silvia D’Amico e Leonardo Maddalena, produzione Fondazione Sipario Toscana Onlus. Ci sono tre fratelli che tornano nella loro casa di bambini. C’è una cosa che la madre deve dirgli. Nessuno sa quale sia quella cosa. Fuori nevica, sono i giorni prima di Natale. C’è una ragazza, che si ritrova per caso a ... anteprima24

