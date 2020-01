Tamponamento a catena sul viale Mellusi: ambulanza sul posto (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Attimi di paura in serata lungo viale Mellusi, nei pressi del semaforo situato all’incrocio con via Ferrelli, dove tre auto sono rimaste coinvolte in un Tamponamento a catena. Fortunatamente non si sono registrate serie conseguenze, in quanto l’ambulanza accorsa sul posto si è limitata a verificare le condizioni di una donna, alla guida di una delle auto coinvolte nel sinistro, che ha lamentato dolori al petto a seguito dell’impatto. Sul posto anche i carabinieri del comando provinciale di Benevento. L'articolo Tamponamento a catena sul viale Mellusi: ambulanza sul posto proviene da Anteprima24.it. anteprima24

