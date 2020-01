Spazio, Fraccaro: “Deve diventare più democratico” (Di martedì 21 gennaio 2020) “Lo Spazio è un tema che per l’Italia, e per l’Europa, può e deve diventare il nuovo paradigma delle politiche che siamo chiamati a partire dalla transizione verso la sostenibilità ambientale. Dallo Spazio possiamo controllare, prevenire e favorire le azioni sulla Terra. Ma affinché tutto questo generi la spinta necessaria ad una inversione di tendenza deve diventare un patrimonio collettivo a disposizione di tutti i cittadini, non riservato soltanto agli operatori del settore. Lo Spazio deve diventare più democratico”. Lo ha detto a Bruxelles, intervenendo alla dodicesima Conferenza europea sullo Spazio, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, che ha aperto i lavori della IV Sessione dedicata al Green Deal Europeo. “Lo Spazio – ha aggiunto – rappresenta il volano per lo sviluppo scientifico, economico ... meteoweb.eu

