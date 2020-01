Sondaggi, Lega in ripresa al 33,2%. Pd in calo, crescono M5s e Fratelli d’Italia. Il partito di Matteo Renzi sotto il 5% (Di martedì 21 gennaio 2020) La Lega riprende vigore e torna a conquistare consensi, confermandosi il primo partito con il 33,2% dei consensi e un aumento di 0,3 punti percentuali rispetto alla settimana scorsa, mentre il Pd resta stabile intorno al 18% nonostante la scissione di Matteo Renzi con la sua Italia Viva che passa dal 4,8% al 4,5%, continuando a rimanere sotto la soglia del 5 per cento che nelle intenzioni della maggioranza rappresenterebbe lo sbarramento della nuova legge elettorale. È questa la fotografia scattata dall’ultimo Sondaggio di Swg per il telegiornale de La7 del 20 gennaio. A cinque giorni dalle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria, il Carroccio recupera consensi e torna a crescere così come anche il Movimento 5 Stelle che dopo il calo della scorsa settimana riacquista 0,4 punti percentuali e passa dal 15,2 al 15,5%. Guadagna punti anche il partito di Giorgia Meloni, ... ilfattoquotidiano

