‘Saranno Campioni’: Benedetta Pilato, l’enfant prodige pugliese del nuoto in corsia (Di martedì 21 gennaio 2020) Tutti gli addetti ai lavori vogliono accostarla alla “Divina” Federica Pellegrini, per la sua precocità di risultati agonistici nel mondo del nuoto. Benedetta Pilato, infatti, ha tolto alla veneta il record quale la nuotatrice italiana più giovane di sempre a partecipare ad un Campionato Mondiale assoluto. A Gwangju 2019 (Corea del Sud) ha gareggiato all’età di 14 anni e 6 mesi, mentre la Pellegrini debuttò in staffetta ai Mondiali 2003 quando aveva 14 anni e 11 mesi. Ma forse è troppo presto per i paragoni. Soprattutto con la leggenda dello stile libero mondiale. Benedetta Pilato è nata a Taranto il 18 gennaio 2005 (dunque ha appena compiuto 15 anni), ed è specialista nella rana. Ha un’altezza di 170 cm per un peso forma di 65 kg. La scorsa estate ha terminato il primo anno del liceo scientifico e, com’è giusto che sia, ora la scuola viene prima di tutto. ... oasport

