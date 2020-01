Samantha De Grenet in lacrime a Vieni da Me: “Il male di cui nessuno sa” (Di martedì 21 gennaio 2020) Samantha De Grenet in lacrime a Vieni da Me: “Il male di cui nessuno sa” Nello studio di Caterina Balivo, a Vieni da Me, Samantha De Grenet ha cercato di trattenere le lacrime spiegando di aver attraversato un periodo difficile. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha raccontato del suo particolare 2018, un anno impegnativo che l’ha costretta ad affrontare un grande male, di cui non ha mai parlato prima. “Solo le persone a me molto vicine sanno cosa ho passato”, ha spiegato la De Grenet. “Non ne ho mai parlato ancora perché credo che per affrontare un certo tipo di argomento si debba essere pronte e forti. E soprattutto bisogna mandare un bel messaggio e non uno di debolezza o di fallimento”, ha spiegato la De Grenet alla Balivo. Samantha De Grenet: “Sono stata male” Video “È qualcosa che mi ha toccato profondamente. ... tpi

