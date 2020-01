Quentin Tarantino sul suo ritiro: "Fare il regista è un lavoro per giovani" (Di martedì 21 gennaio 2020) Il regista Quentin Tarantino ha parlato delle motivazioni alla base del suo addio alla regia dopo il decimo film. Quentin Tarantino è tornato a parlare della sua scelta di ritirarsi dal mondo del cinema dopo aver realizzato il suo decimo film, spiegando le motivazioni alla base della sua scelta. Il filmmaker proseguirà comunque a lavorare nel campo dello spettacolo con progetti letterari, teatrali e forse televisivi. Quentin Tarantino, intervistato da Peter Travers, ha dichiarato: "Sento che sia arrivato il momento per iniziare il terzo atto della mia vita ed entrare un po' di più nel mondo della letteratura, che sarebbe come un nuovo padre, un nuovo marito. Non prenderei la mia famiglia obbligandola a un trasferimento in Germania o ... movieplayer

