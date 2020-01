Pamela Barretta è la più bella del reame a Uomini e Donne: bella da perdere la testa (FOTO) (Di martedì 21 gennaio 2020) Primo posto in classifica per Pamela Barretta nella puntata di Uomini e Donne in onda il 21 gennaio 2020. La bellissima pugliese non fa più parte del programma, ha trovato infatti l’amore grazie alla trasmissione ma oggi ha sfilato, visto che era ospite della puntata. Lei ed Enzo avevano raccontato settimana scorsa della loro relazione e oggi c’è stato spazio per la sfilata. Una cosa che però sembra non aver fatto particolare piacere a Barbara che ha chiesto, dopo la sua di sfilata a Maria, di togliere a Enzo la possibilità di votare. Una scelta assolutamente incomprensibile, visto che a quel punto, le altre dame avrebbero dovuto chiedere che il “signore interessato” a una o all’altra, non votasse…Ma si sa, la De Santi è fatta in questo modo e anche se ha detto di aver compreso tutti i consigli di Anahi, forse ha bisogno di riascoltarli. A nostro ... ultimenotizieflash

Notiziedi_it : Uomini e donne, sfilata al Trono Over: Pamela Barretta è “Bella da perdere la testa” | video Witty tv -