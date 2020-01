Montecorvino Pugliano festeggia due secoli di storia (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiMontecorvino Pugliano (Sa) – Si apriranno sabato 25 gennaio alle ore 16, presso la Casa Comunale di Montecorvino Pugliano, le celebrazioni per il bicentenario della istituzione dell’Ente. La nascita del Comune di Montecorvino Pugliano è avvenuta con Regio Decreto n.1876 del 25 gennaio 1820 col quale l’antica Università di Montecorvino veniva separata in due nuove entità: Montecorvino Pugliano nella sua parte occidentale, e Montecorvino Rovella in quella orientale. Proprio per la significatività della ricorrenza bicentenaria, l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Alessandro Chiola, ha programmato una solenne celebrazione che onori la fausta data e ne rimandi ai posteri la memoria. Sabato prossimo, a partire dalle ore 16, alla presenza delle più alte Autorità Civili, Religiose e Militari, si procederà alla scoperta di una ... anteprima24

