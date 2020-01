Misterioso virus cinese: 15 casi di infezione tra membri di staff ospedaliero (Di martedì 21 gennaio 2020) A Wuhan, epicentro dell’epidemia di polmonite virale che si sta rapidamente diffondendo in Cina, 15 membri dello staff ospedaliero sono stati infettati dal coronavirus all’origine della malattia: lo hanno riferito le autorità sanitarie locali all’indomani della prima conferma della trasmissibilità del virus da uomo a uomo. Oltre ai quindici casi accertati, di cui uno in gravi condizioni: le persone infettate sono state poste in quarantena.L'articolo Misterioso virus cinese: 15 casi di infezione tra membri di staff ospedaliero Meteo Web. meteoweb.eu

